112學年度分科測驗考試成績將於7月28日上午9點公布，並於當日寄發成績通知單。大考中心今（27）日表示，成績通知單上，包含分科測驗各科成績與學測所有考科．以60級分制呈現成績。個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，如欲查詢成績通知單寄發情形，可致電大考中心。申請補發成績通知單自7月31日起至8月2日止，逾期不予受理。

大考中心提到，在7月28日公布成績當日上午，考生可到大考中心網站或以電話語音（02-23643677）查詢成績。凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，本會以0911- 511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。當日，會另以電子郵件傳送考試集體報名單位所屬集體報名考生之成績。

大考中心指出，7月28日上午於大考中心網站，將公布本次考試各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準；另外，同步提供到考任一考科 之所有考生，在學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

大考中心說明，考生如對本次考試成績有疑義欲申請複查者，請於7月28日至 8月2日至大考中心網站「112分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於8月9日寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。