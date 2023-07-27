咖啡已是現代人必備的提神飲料，研究證實，咖啡內含的咖啡因可增加專注力和抗疲勞，但有些人稱喝咖啡會導致心悸，心臟科醫師表示，除非把咖啡當水喝，否則人的心跳不會受咖啡因的影響。民眾應該把「喝咖啡」當作忙碌工作後、放鬆身心的活動，才能獲得喝咖啡最大的益處。

咖啡已成為全球最多人飲用的飲料，但有些人稱喝咖啡會讓人心悸，台安醫院心臟外科醫師袁明琦在《聽醫生的話》YouTube表示，一般而言，心跳次數是人體為了配合自身需求而搏動的次數，因此心跳次數不會受咖啡或咖啡因的影響，「除非把咖啡當水喝、每天喝到好幾公升。」他直言，民眾若飲用超商販售的咖啡，因為其咖啡因含量頗低，更不可能影響心跳次數。

從西醫的角度，認為喝咖啡與心悸並無直接的關聯，如果出現心跳異常的狀況，應該都是由生理的變化所造成，例如心房收縮、心室收縮，不應怪罪在咖啡身上。

眾多研究報告指出，咖啡除可提神醒腦外，還可提高基礎代謝率、預防失智，對健康助益非常大。袁明琦表示，民眾若因前一晚未睡好、必須提神以應付工作，猛灌咖啡較無法獲得咖啡原本具有的放鬆肌肉、愉悅心情的效果，「建議咖啡最好的飲用時機為工作數小時後，坐下來與友人聊天、放鬆身心的飲品，這