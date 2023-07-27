美國近期一項全國性調查顯示，美國緊急報警中心目前人手不足，難以填補空缺，並出現員工工作倦怠的問題。

據美國《福斯新聞》周二（25日）報導，這項調查由美國國家緊急電話協會與專注於緊急服務的雲技術公司聯合進行，對來自全美各地「911」報警中心的約850名工作人員進行了調查。調查發現，其中許多人訓練不足，並感到工作倦怠。調查結果表明，近年來，在美國一些社區，人員配置問題已成為普遍現象。

7月，在聖路易（St. Louis），一位婦女被困在倒下的大樹下，報警者拼命撥打電話，但打了將近半個小時都無法接通。在該地區郊區的同一場暴風雨中，一名婦女花了45分鐘才成功報警說明情況，她5歲的兒子當時被一棵樹砸成重傷，小孩目前已經死亡。一位在場人士稱，當孩子母親開始撥打911時，孩子還活著。與此同時，7月在紐約市，一位報警人試圖報告一輛運輸部貨車起火爆炸的情況，卻因報警熱線忙碌而被轉到語音信箱。

專家稱，全美範圍內的接警人員短缺與警察部門和執法機構的人員短缺情況如出一轍，這導致在美國各地服務中心，熱線接通的等待時間延長或是很難接通。