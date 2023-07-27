中央銀行6月理監事會議事錄摘要今天出爐，揭露央行決策考量，內容顯示，儘管全體理事一致同意利率按兵不動，部分理事仍憂心通膨死灰復燃，直言應密切關注數據，必要時9月可再升息，「以較積極的態度面對」。

中央銀行於6月15日舉行第2季理監事會，決議利率按兵不動，終止連5升，並下修2023年經濟成長率預測值至1.72%，宣告「保2」落空，預測今年通膨率為2.24%。

央行第2季理監事會議事錄摘要今天出爐，揭開央行理事的決策考量。多位理事指出，今年經濟成長恐怕難以「保2」，而且考量出口情形不樂觀、貨幣政策遞延效果仍待觀察、鄰國貨幣政策多維持不變甚至降息等因素，6月暫停升息是合宜決策。

不過央行6月暫停升息，並非認為通膨危機已經解除。多位央行理事特別指出，目前17項重要民生物資CPI年增率仍高，恐助長民眾的通膨預期。

有位理事直言，房租上漲對CPI漲幅的壓力仍高，加上天候因素或部分國家糧食出口管制，形成糧食供應的不確定性，未來是否影響台灣食物類價格漲幅，宜持續觀察。

也有央行理事表示，如果下一季通膨或核心通膨有死灰復燃的態勢，央行應以較積極的態度面對，並以正常的幅度調升利率；另位理事則說，下季理事會議召開時，若發現物價上漲有鬆動的現象，應採取較積極的措施來打擊通膨。

這番言論暗示，若近幾個月的通膨數據還是居高不下，央行9月存在升息可能。

此外，有位央行理事提醒，今年1至4月實質總薪資年增率為負，是7年來首度負成長，未來應持續關注物價對於實質總薪資的可能影響。