畫家黃琯畫風從動物到山水，相當多樣化。（黃琯予提供）

旅美畫家黃琯予，父親是埔里街上出名的電影看板師傅，從小耳濡目染下也培養激發出她的藝術細胞，她取材動物、植物、大自然為作畫素材，環保愛地球為理念，將所見所聞化為畫作，畫風自成一型，去年才到美國辦畫展，這個月又返國回家鄉埔里酒廠辦畫展、結合扶輪社友推動護蝶活動，希望藉由自己的畫作與行動，協助推動家鄉觀光。

黃琯予說，今年七月起在埔里酒廠旗艦館展出的畫作共有30多幅，有萬獸之王獅子、雙眼炯炯有神的老虎，還有南投清境的綿羊，甚至是靜謐在水池中的蓮花、遠眺玉山的日出等，多變的畫作也展現她作畫時不同的心境，以及想展現出熱愛地球、世界一家的理念，畫作將定期更換，展期為期一年。

黃琯予指出，這次返鄉辦畫展，希望以藝術與美學的方式，帶動偏鄉埔里的觀光旅遊產業，一方面讓到南投埔里酒廠品酒觀光，參觀這一座全台灣經營最成功，有百年歷史的埔里紹興酒廠之外，也可以在酒廠內欣賞畫作，感受埔里藝術之美，也帶動未來更多元變化的國際藝術家到酒廠聚集展出的契機。

除了辦畫展，黃琯予為了重振昔日埔里「蝴蝶王國」的美譽，日前也聯合環中扶輪社等十多個公益社團，舉辦一場護育紫斑蝶的活動，不但親自植樹，參加一連串蝴蝶復育保育的公益活動，希望藉由行動重埔里振蝴蝶王國的美名，為山城埔里找回往日繁華熱鬧景象！