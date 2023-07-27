農糧署說明，農友向基層農會申請省工農業機械補助措施，倘申請機種為電動農機時，補助比例以二分之一為原則。另考量老舊燃油農機碳排量高，已依據「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」增訂之附錄八「汰換老舊農機為電動農機之減量計算基準」，加碼推動「汰舊燃油農機換購電動農機補助措施」。

農糧署進一步說明，自8月20日起，申請電動農機補助時，在申請書上註明將配合報廢2018年（含）以前購置之同機種燃油農機，且簽署「溫室氣體減量效益歸屬同意書」。請農友收到審查通過通知，儘速至公所報廢老舊農機以取得「農業機械使用證繳銷收據」，並於新購電動農機後，經驗收核銷完成，除原農機補助款外，依申請機種可再增加補助額度1,000元～30,000元。

農糧署指出，符合「汰舊燃油農機換購電動農機補助措施」之新購農機機種為電動式之中耕管理機、動力噴霧機、剪茶機、土壤鑽孔機、自走式噴霧車、割草機、鏈鋸、吹葉機、抽水機、農地搬運車、田間搬運機及採茶機，每台汰舊換新溫室氣體減量效益可達3.2至13.6公噸二氧化碳當量，可協助農業達成淨零排放。