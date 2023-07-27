市場研究和諮詢公司公布全球益生菌市場調查，指出3年新冠疫情洗禮，消費者越來越重視自身健康，益生菌相關產品更是異軍突起，2022年市場規模達669億美元，2023年將達731.4億美元(約新台幣2.3兆元)，並以7.58%的複合年增率快速擴大，2030年將達到最高峰。

益生菌市場範圍涵括所有加入微生物的發酵類食品，包括優格、德國酸菜、日本味噌、軟質乳酪、克菲爾發酵乳、酵母麵包、優酪乳等，又以被多家健康網站選為2023超級食物之冠的克菲爾Kefir市場成長最快、全球規模最為可觀。

根據Reportlinker.com、The Business Research等市調機構公布的資訊顯示，即使烏俄戰爭破壞COVID-19疫後全球經濟復甦，但克菲爾市場幾乎不受影響，從2022年的17.5 億美元增長到2023年的 18.7 億美元，複合年增長率 (CAGR) 6.9%，預計到2027年將達24.4億美元，複合年增長率為 6.8%。

Digital Journal、Future Market Insights Blog等媒體指出，益生菌是有益於人體的活性微生物，透過平衡腸道菌群可抑制有害微生物，均衡飲食搭配益生菌、益生元與後生元有助腸道健康，全球益生菌及克菲爾市場也因為消費者對腸道健康的日益重視而快速成長。

新冠疫情讓消費者重視自我健康，帶動益生菌市場。(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

報導指出，COVID-19疫情讓消費者的預防性保健意識大幅增加，尋求額外膳食補充劑的助力，也促進益生菌市場擴展。此外，隨著越來越多的消費者選擇植物性飲食並尋求腸道健康的天然解決方案，純素益生菌市場規模也顯著增長，截至2022年底，市場規模已達51億美元，預計將以8.8%年增率成長，預計2032年將達118億美元，約新台幣3719.36億元。

另一個讓益生菌市場快速成長的原因是亞太地區消費者增加了對益生菌健康益處的了解，更願意花錢買益生菌產品。其中，日本較早開始普及益生菌與克菲爾，早在20世紀初就已推出稀釋克菲爾發酵乳的飲料，與含益生菌、益生元的發酵乳等日常飲品，在亞太益生菌市場久居領先地位。中國、印度、日本、澳洲和南韓也急起直追，成為帶動全球市場的一大動力。