TVBS今(27日)公布2024年總統大選最新民調，民進黨賴清德33％、民眾黨柯文哲32％、國民黨侯友宜25％，重新回到三腳督勝負難料的局面。針對藍營選情仍待提振，中廣董事長趙少康強調，當總統候選人和黨主席是不同人時，競選總部和黨中央的協調合作非常重要，持續內耗沒辦法扭轉劣勢。侯友宜必須打出選戰節奏，不斷提出亮眼的政見政策，透過感動、激勵人心的發言爭取民眾認同，盡速衝高民調支持度才是正辦。

「快救侯友宜民調！」趙少康今(27日)在臉書發文表示，國民黨全代會剛看到侯友宜市長與韓國瑜兄擁抱大和解，營造團結氣氛，沒過多久，不同立場及意見就浮上檯面。持續內耗是沒辦法扭轉劣勢的，侯友宜必須打出選戰節奏，不斷提出亮眼的政見政策，盡速拉升支持度才是正辦！

趙少康強調，當總統候選人和黨主席是不同人時，競選總部要爭取勝選，黨中央則要顧慮立委選情，策略與戰術各有考量也各有利害，檯面上稍一不同調，就會被媒體、選民甚至對手拿放大鏡檢視，所以競選總部和黨中央的協調合作非常重要。民進黨哪怕派系鬥得再激烈，至少還有「一致對外」的傳統；國民黨卻總是「網內互打」給大家看，結果只讓各方看笑話，更增加支持者的焦慮。

「選舉，往往是氣勢順了，節奏也就順了！」趙少康直言，雖然民調不見得等於選票，但在沒有其他指標時，也就只能看民調。現在爭論的聯合政府、非綠大聯盟或執政大聯盟，都是選後才需要討論的議題，侯友宜現在應該透過感動、激勵人心的發言、亮眼的政見爭取認同，盡速衝高民調，才不會讓有心人有可乘之機。