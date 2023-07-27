森田藥粧集團再次榮獲世界品質評鑑大賞兩項金牌榮譽，「玻尿酸複合保濕原液面膜」及「研JOU室超級晶亮金盞花葉黃素複方凍」機能保健食品等品項。執行長周俊旭醫學博士前往比利時布魯塞爾總部接受最高榮譽的受獎。

森田藥粧屢獲「Monde Selection世界品質評鑑大賞」殊榮，包括與中興大學共同研發多項專利成分其中包含「MEDMORI®獨家專利成分」更榮獲全球知名國際金獎肯定；獲得有日本諾貝爾獎之稱的「日本東京創新天才國際發明金獎」以及多個歐洲發明展金牌。

在研發與製造上秉持職人一絲不苟的專業精神，產品使用後的良好體驗，也使消費者對森田藥粧品牌及產品忠誠愛護，銷售成績在疫情前後屢創新高，除了2022全球知名市調公司凱度機構認證，森田藥粧在醫美保養榜排名第一之外，在香港地區已連續兩年獲得最具公信力的尼爾森(Nielsen)頒發的片狀面膜銷售金額和數量雙冠軍證書。並於2023年在香港獲得貼心企業10年賞最高殊榮。

這些成就證明森田藥粧在全球市場的聲譽，是經過職人匠心與市場淬礪，得之非易。森田藥粧成功進駐日本松本清藥妝連鎖及唐吉軻德通路以及空港免稅店，證明了森田藥粧產品的品質實力，成為暢銷日本市場的台灣面膜品牌。

市調美妝品消費選擇指標，森田藥粧靠指名度獲消費者肯定。（圖／森田藥粧提供）

國際市場的銷售實績，說明了森田藥粧產品廣獲國際消費者的肯定，這是森田藥粧作為台灣醫美領導保養品牌，在國際市場上達成的紀錄殊榮。

展望未來，森田藥粧不會滿足現狀。公司將持續拓展亞洲及全球市場，秉承專業創新和品質信譽的職人工匠精神，回饋每位消費者的支持。

森田藥粧期許能在護膚產品的研發製造為消費者創造更多驚喜。

森田藥粧，是您的青春時光機，為您創造逆齡奇蹟。