34歲日本前桌球選手福原愛自2021年與江宏傑離婚後斷聯至今，讓江宏傑決定不忍了，於今（27）日下午在日本召開國際記者會。過程中，日本律師大淵愛子提到，日本法院除了常規判決之外，還罕見下了「保全命令」，大淵愛子還強硬喊話，若福原愛不回應，將對她提告重罪！

日本大部分離婚官司，在權益上通常都偏向女方，但日本法院在7月20日卻判決江宏傑勝訴，還下了「保全命令」，也就是要求福原愛要立刻執行法院作出的判決，可見法院方面認為有緊急要求福原愛的必要性。大淵愛子在記者會上表示，這作法非常罕見，因為除非有特殊狀況，否則法院一般不會有這樣的判決，所以福原愛有必要立即做出回應，無論她是否提出上訴，都應該要做到。

大淵愛子指出，儘管法院判決福原愛要強制執行，但是江宏傑仍希望能和平解決，可是在判決出爐後，福原愛仍沒有任何回應，讓他們相當憂心。

大淵愛子表示，江宏傑是不得以才召開這場記者會，呼籲福原愛能好好回顧自己的行為，做出客觀的判斷。由於福原愛至今沒有配合，還多次前往新加坡，江宏傑與律師已去聲請強制執行法院判決。大淵愛子更以強烈語氣警告，如果進展不順，將提出誘拐罪的訴訟。

對於福原愛依然憑著自己在桌球界的地位，參加日本國內外的活動，近期還出任世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，WTT）日本區總經理，大淵愛子特別呼籲，相關業界應該審視這種人是否適合。