森田藥粧一貫秉持環保理念，不僅在產品製程不斷提昇，著重環保與永續;並積極參與社會公益活。近日並參與贊助由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽。本項極具意義的競賽活動，於7月8日舉行頒獎典禮，獲獎學生的作品充分表現對環保議題的關心與深度理解。

作為活動的贊助商之一，森田藥粧將繼續參與，並積極致力推動ESG環保永續理念，並希望透過此次活動，進一步將此理念植入下一代心中，引導未來社會的幼苗迎向低碳轉型的未來。

TAISE董事長簡又新大使鼓勵大家可以透過藝術，帶動跨領域共同思考，為地球未來提供解方。（圖／台灣永續能源研究基金會提供）

森田藥粧就TAISE董事長簡又新大使的觀點，極為贊同。他鼓勵大家可以透過藝術，帶動跨領域共同思考，為地球未來提供解方。並希望人人都能關心氣候變遷議題，共同帶動社會朝永續發展的新方向前進。

除了公益理念宣導活動的參與，森田藥粧也持續參與碳盤查與碳足跡認證，進行環保與永續的實質行動。

對於得獎學生的創作，森田藥粧深感欣賞。他們以創新與獨特的視角，呈現出對氣候變遷的理解,擔憂與期待。例如高雄阿蓮國小一年級的邱柏勳，他的作品〈騎車代步 健康又節能〉描繪出一種生活方式，將健康、環保與城市降溫等元素融為一體。這正是我們森田藥粧期望看見並鼓勵的永續生活概念。

森田藥粧積極致力推動ESG環保永續理念。（圖／台灣永續能源研究基金會提供）

此次競賽活動吸引了全台22縣市及包括台灣在內全球21個國家及地區的學生參與，作品將於八月起分別在臺北捷運地下街文藝廊（忠孝復興南側）、新光三越高雄左營店巡迴展覽。

森田藥粧對此感到相當榮幸，我們希望能繼續參與並支持這樣有意義的活動，與大家一起打造更美好的未來。我們相信，只要我們每個人都能承擔起屬於自己的一份責任，實踐ESG的理念，台灣一定能夠成功地邁向低碳、永續的未來。