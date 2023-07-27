本次運務員職缺的報名期間為7月31日凌晨00:01起至8月13日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。

本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排今年8月26日進行初試，今年9月2日為複試，預計錄取25名，上班地點為桃園國際機場。獲錄取者預計將在2023年10月中後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

台灣虎航成立於2014年，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，達27個國際航點、34條國際航線，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航表示，「運務員」的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。