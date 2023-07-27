杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東，台東市區淹水情形。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東，台東市區淹水情形。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東，台東市區淹水情形。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東，台東市中興路2段及更生北路596巷附近都淹水，水深達半個輪胎高，附近香蕉園也泡在水中。

杜蘇芮夾帶暴雨 台東民眾：我家門前有小河

中興路附近不少民眾穿著拖鞋涉水過馬路，民眾說，淹水當然很不方便，尤其是機車和行人通行都很危險，近日颱風帶來大雨，已經不記得是第幾次淹水，反正雨勢一大就會淹起來。

更生北路附近同樣淹水，車輛小心翼翼行駛經過，有民宅打開大門就發現道路已成了小河流，而附近的香蕉園裡，部分香蕉樹倒下、也有成熟的香蕉連同套袋泡在水裡。