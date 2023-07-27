藝文空間日前聲明並宣告解散空間。（翻攝自藝文空間官網／李怡芸台北傳真）

視覺藝術圈近日針對性騷、性侵事件展現「零容忍」，被具名指控在過往教職生涯中權勢性騷、性侵的藝術家，與其他7位藝術家與策展人共同成立的藝術空間在事件後將被除名，並決議解散空間；由其所參與設計的藝術場館新logo，也在研議恐被撤下。

日前有藝術大學畢業校友H小姐具名指控，在就讀期間被此藝術家以各種方式試探，將性行為與藝術探索連結而與他發生關係。藝文空間先是發布道歉聲明，表示即刻停止此藝術家總監職務，而後又二度發出聲明，表示正式將此藝術家從成員中除名。團隊成員更決議就此解散空間。

許多藝文愛好者感慨空間結束。藝文空間回應爭議事件的發生時間、地點都不在藝文空間可調查的範圍，也不具調查權，無法代表任何一方。「雖沒有能力釐清真相，但已盡力多方詢問，這是一個悲痛的決定，只能表達我們絕對重視。」此外，向國藝會申請補助的專案也撤案，並歸還全額款項。

除了藝文空間決定解散，藝術場館由遭指控藝術家率設計師發想設計的全新logo，也在「零容忍」的原則下被撤換。27日公告表示「討論後，決議終止使用其工作室所設計之品牌設計。」，目前已由館方另行設計一款logo替換。並強調未來將持續確保與合作夥伴遵守最高標準，共同營造一個安全、友善與尊重他人的藝術環境。

遭指控藝術家則是在臉書發表聲明，表示對於其教職涯期間權勢性侵的指控，「本人嚴正否認」，要求「停止轉發不實訊息與錯誤內容」且「本人願意對簿公堂，絕不逃避」。

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