台南登革熱疫情止不住，至27日已達607例，因應杜蘇芮颱風襲台，台南今天宣布停班停課，戶內外化學防治作業暫停1天，鑒於近期「1人確診、全家都中」案例明顯增加，意味著「病媒蚊就在家中」，台南登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲民眾趁颱風假待在家時，趕快動手滅蚊。

台南今天新增20例確診病例，分別為永康區8例、東區6例、北區4例、仁德區及安南區各1例，20例皆由診所或醫院通報確診。登防中心指出，這波疫情一發生就設擴大採檢站，原本擴採發現病例占6成，醫療院所通報比例並不高，因採檢、送驗等會增加行政作業繁複，為鼓勵醫療院所通報確診病例，1例給予獎金500元，各診所、醫院通報明顯增加，有助於撈出潛在個案。

台南因應杜蘇芮颱風來襲，今天停班停課一天，登革熱戶內外化學防治作業也暫停1天，此外，考量明天風雨仍大，明天也不會噴藥，周六才會全面展開戶內外化學防治作業，因此也提醒民眾詳讀緊急噴藥貼單須知，颱風過後，將依貼單上的延後日期進行補噴。

蘇世斌提到，最近發現很多全家確診的現象，既然同一戶家人都得，代表家中有病媒蚊，因此一定要落實孳清，此外，也可使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片以及經衛生福利部核可之防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬。尤其颱風過後，要盡速清除積水容器避免孳生病媒蚊。

他呼籲，登革熱防治不是靠政府部門幫忙化學防治噴藥，關鍵還是大家動手孳清、滅蚊，這幾天發現市面通路有愈來愈多「登革熱專區」是好事，表示民眾對於登革熱、防蚊有防疫意識。