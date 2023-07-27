桃園市民引頸期盼的捷運綠線，全線規畫21座車站並分成6個統包工程標施作，不過完工日期卻從最早預估的2024年不斷延期到2030年。捷工局表示，目前整體工程進度略超前，2030年為全線通車時間，不過北高架段現在進度已有67.30％，將會力拚3年後率先通車。

捷運綠線目前分為機電標GM01、土建標GC01、GC02及GC03共4個工程標正在施工中，原先最早預估2024年可通車，後來延到2028年，今年年初張善政領軍的新市府上任後，坦承綠線捷運工程困難重重，因G07站挖掘到文資而停工、新冠疫情及管線遷移等因素影響，導致預定通車期程再往後延，經評估後認為2030年才能完工通車，引發民代、民眾反彈撻伐。

捷工局盤點，綠線捷運截至6月底，預定總進度47.25％，實際總進度48.97％，略為超前1.72％，而預計要以2026年8月通車為目標的GC01標蘆竹至大園的北段工區，預定進度為67.22％，實際進度有67.30％，已經超前0.08％。

綠線GC03標總經費190億元，路線行經桃園區中正路，全長5.79公里，共G07、G08、G09、G10、G11、G12等6座地下車站，配置4台潛盾機，2台傳統圓潛盾機負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，另2台中圓潛盾機負責G10站到G07站的隧道工程，其中傳統圓潛盾機先前曾因地層結構石英含量高，卵礫石粒徑變化差異大，導致切刃齒磨耗過大而停止掘進作業。

捷工局指出，有2台傳統圓潛盾機負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，有1台正從G12站向G11站掘進中，另1台於6月多因切刃齒磨損正在進行更換作業，預計8月10日會繼續發進鑽掘。另也強調，由於工程採取統包作業，因此切刃齒磨損與更換並不會增加額外的經費。

捷工局另提及，考量物價調漲、營建成本隨之攀升，土建標案都設有物價調整機制，而綠線捷運的物價調整費用共編列65.5億元，截至目前為止已估驗給廠商約13億元，經費尚夠。