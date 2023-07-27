颱風杜蘇芮來勢洶洶，今（27）日包含屏東縣、台南市，有7縣市停班停課。專家指出，受到中央山脈影響，東、西部降雨兩樣情，被中央山脈「一刀切」，東部出現紫爆大雨，屏東山區狂灌1300毫米的驚人雨量，累積雨量圖曝光後，引發討論，還有放颱風假的台南網友直說：「台南真的…安靜到很詭異」。

「非常驚人的雨勢！」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日傍晚發文指出，颱風杜蘇芮帶來大量雨水，過去40個小時，屏東山區的降雨已達1300毫米，花蓮、台東也有700毫米，劇烈的降雨會一路持續到明日清晨。

不過東、西半部的天氣有顯著差異，中央山脈攔截了颱風強勁的東南暖濕氣流，產生持續性、停滯的強烈雨帶，降雨分布呈現明顯的「一刀切」。至於為何恆春半島跟屏東南部的雨勢也不小？該粉專指出，這些區域和颱風距離較近，且山脈較低，因此雲雨帶能輕鬆爬過。

貼文一出，引來網友留言，「這次最該放颱風假的，真的只有花東而已」、「真是太過明顯的分界線」、「屏東市都下小雨而已，這像颱風嗎」。另外，今日台南市停班停課，有不少當地人風雨其實並不大，「台南無感」、「台南很平靜，到底颱風什麼時候才會來」、「台南就一直下小雨，不會就一直這樣到天明吧」、「台南真的…安靜到很詭異」。