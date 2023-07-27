美國聯邦法官上週五（21日）裁定，知名刑事鑑識專家李昌鈺涉嫌捏造證據，害兩名謀殺案兇嫌坐牢超過30年，必須彌補他們的損失，賠償金恐高達6千萬美元。沉寂數日後，李昌鈺終於在昨（26）日發出聲明，強調自己沒有動機和理由造假，對於法官的裁決「感到失望」。

根據美聯社、《哈特福日報》（Hartford Courant）、《康州鏡報》（CT Mirror）報導，李昌鈺在聲明中表示，「我對毛巾進行的化學檢驗並未導致博契（Ralph Birch）、漢寧（Shawn Henning）或其他人成為嫌犯，再者，我所提出的科學證詞還包括了能讓他們開脫罪責的證據，像是衣服上並無血跡反應。」

博契（Ralph Birch，圖左）與漢寧（Shawn Henning，圖右）遭控犯下1985年一起謀殺案，兩人在牢裡待了超過30年，終於在2020年無罪釋放。（資料照／美聯社）

李昌鈺指出：「我是一名法醫，我只負責把證據提交給法庭。決定在審訊中引用哪一項證據、或詢問證人哪些問題，那不是我的職責。」他另外補充表示：「我去犯罪現場是在1985年12月2日，幾周後，博契和漢寧才被列為嫌疑犯。在那之前，我的鑑識工作早已完成存檔。」

這起刑案發生在1985年12月1日，被害人卡爾（Everett Carr）被人發現陳屍在康乃狄克州新密爾福（New Milford）家中，身中27刀，頸動脈被割斷，現場十分駭人。

時年17歲的漢寧、18歲的博契被懷疑犯下兇案。在案件審理過程中，檢方根據李昌鈺所提出的鑑識證據，即被害人家中浴室一條出現血跡反應的毛巾，作為兩人定罪的依據之一。直到2020年，法院宣布漢寧和博契無罪釋放，當時兩人已入獄超過30年。

康州聯邦法官波登（Victor Bolden）21日公布一份84頁的裁定書，直指李昌鈺未對毛巾進行血液測試；此外，漢寧與博契2020年提出上訴時，毛巾上的污漬經過再度檢測，卻發現並非血跡，因此認定李昌鈺捏造關鍵證據。

康州檢察長湯偉麟（William Tong）辦公室表示，將向聯邦法院裁決提出上訴；如果李昌鈺必須因此付出賠償代價，將由州政府買單。檢察長辦公室發言人班頓（Elizabeth Benton）說：「我們不認同法官的判決...我們支持檢方在這起案件中的出色工作。」