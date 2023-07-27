台郡今天下午舉行電話法說會，儘管下半年進入營運旺季，面對2023年在疫情後通貨膨脹及全球消費疲軟等不利經濟局勢，台郡保守看待下半年營運。

熊雅士表示，2023年對台郡是具挑戰的一年，通貨膨脹及國際金融局勢不穩定帶來的全球經濟衰退疑慮，影響終端消費市場需求及加速產業淘汰競賽，今年初我們預期高頻相關產品營收佔比可望由去年的25%到30%推展到30%到35%，不過目前看到今年手機行動裝置需求整體高頻傳輸擴展尚未大幅成長，對於下半年尤其數量上看法保守，雖然整體產品有增加高頻傳輸片數，但因傳統PI等產品毛利率跌落比較大沒有積極爭取，因此從上半年至今營運有下修，現在預期今年高頻相關產品佔比會超過去年，整體佔比30%以上應該可以達到。

針對法人詢問，台郡在軟板發展策略？熊雅士表示，台郡的策略一向是專注，在軟板技術有兩個主要發展方向，一是拓展高頻傳輸材質MPI或LCP新應用，近期可望開花結果的有車用產品，目前車用產品與主力零組件或品牌車廠合作開發不限於電子傳輸線束，在智能車/電動車高頻傳輸相關功能需求上，無論在導航相關或是與人溝通，針對傳輸接收大量訊息、低延遲訊號等，我們已有好幾個合作開發案；另一個則是中長期配合客戶研發下世代更高頻傳輸的整體方案，包括材質也要更新。

AI應用興起，台郡也積極佈局，熊雅士表示，AI解決運算問題，台郡解決傳輸問題，面對市場對AI運用的高速運算需求，台郡近年來專注高頻傳輸解決方案，持續深耕開發FPC3.0次世代技術，可為龐大數據運算後提供高速低延遲傳輸整體解決方案。2023年對台郡將是具挑戰的一年，通貨膨脹及國際金融局勢不穩定帶來的全球經濟衰退疑慮，將影響終端消費市場需求及加速產業淘汰競賽。我們將以兢兢業業的危機意識，放眼佈局危機後的市場商機，提供未來客戶對高頻、多層及薄化的先進設計需求。

展望第3季，熊雅士表示，2023年第3季產值較去年第3季約略減少10%，在毛利率方面，以手機來看，第3季新機上市，且高頻傳輸有拿到新的片數，佔比會提升，可望維持好的產品組合，加上產品設計跟去年沒有太大變化，對我們的學習曲線會好一點，搭配整體匯率有利於毛利率表現，希望獲利能力不要下滑。

就三大產品線來看，台郡預估，今年第3季手機產品佔比可望上升至60%，NB+平板約佔25%到30%，消費性產品約佔10%到15%。

整體大環境不佳，台郡也微幅下修今年的資本支出，其中設備及廠房資本支出約18億元到22億元，加計土地尾款年底須支付約6億元，今年整體資本支出約在25億元到26億元。

在東南亞建廠部分，台郡亦保守因應，熊雅士表示，這兩、三個月經濟局勢有出現較大變化，在經濟情勢不明之下，我們對投資會比較保守看待，暫時保持以靜制動，等待整體國際局勢及客戶需求更明朗之下再決定，下半年台郡營運管理上，將以精實成本架構，提升智慧化製造及管理效率，以維穩獲利為優先目標。