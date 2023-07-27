基米總經理江俊奇表示，核酸及多(月太)先導工廠繼去年通過GMP硬體查廠，正式啟動CDMO業務，今年初再獲ISO9001新版品質管理系統認證，目前持續進行核酸佐劑的試產與確效，以符合客戶需求為主。

除展示全台首座GMP核酸廠蘊藏的技術與量產優勢外，現場也同步展出既有的科研服務、次世代定測與臨床檢測等全產品線。基米能依據客戶需求提供各類型合成服務（如DNA與RNA引子、全基因與多(月太)等），或客製化整合型專案服務，並能配合客戶開發階段的不同，提供不同等級對應規範的產品，透過一站式的整合服務，盼能打造完整的新興療法供應鏈。

此外，過去以代理為主的檢測試劑產品，基米今年推出自有品牌，並在本次生技展首度亮相，提供客戶更多元的選擇。而為讓大眾對相關技術發展與應用有更多了解，公司在攤位現場也安排不同的主題演講，與民眾互動交流。

基米今年上半年合併營收為1.92億元，年減6.59%，主要受到新冠肺炎疫情減緩，PCR檢測試劑與快篩需求降低，未來隨著GMP核酸廠的投產效益顯現、增購的新一代高通量定序儀NovaSeq X Plus有效提升接單能量，加上成功取得美國基因定序公司Wyzer的16%股權，正式進軍美國市場，擴大業務版圖，營運可望漸入佳境。