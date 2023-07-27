日月光投控112年第二季營收淨額1362.75億元，季增4%、年減15%；單季歸屬於公司業主淨利77.4億元，季增33%、年減52%，並寫下11個季度以來次低；單季基本每股盈餘1.8元，相較今年第一季的1.36元成長、仍較去年同期3.69元下滑。上半年營業收入淨額2671.66億元，年減12.35%；營業毛利410.8億元，年減34.64%；營業淨利171.07億元，年減53.41%；歸屬於本公司業主淨利135.57億元，年減53.08%；單季基本每股盈餘3.16元，相較去年同期的6.71元仍大降，並創下2020年上半年以來的3年同期新低。

展望今年第三季，日月光表示，以新台幣計算，半導體封裝測試(ATM)業務第三季營收可望季增中高個位數，毛利率可望季增0.75-1個百分點。電子代工服務(EMS)業務單季營收可望季增2成，營業利益估將與今年第二季相當。

整體營運，法人預估，稼動率持續提升，日月光第三季營收將季增13-15%。

針對熱門AI、CoWoS議題，日月光表示，AI應用對長期營運有助益，但目前占比仍僅低個位數百分比；而CoWoS方面，公司持續發展先進封裝技術。