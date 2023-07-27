當喜歡一個人時，可透過一些舉動來觀察對方是否有好感，來判斷下一步該如何攻略。對此，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座喜歡一個人的表現，其中牡羊座個性變得害羞；獅子座未在一起前就宣示主權；射手座秒變幼稚並欺負對方；水瓶座會無條件支持對方；雙魚座則是耍任性變超級黏人。

▍牡羊座

習慣直來直往的牡羊座，在喜歡的人面前卻會突然害羞了起來，他們會想要在對方面前展現優雅、紳士的一面，跟平時大喇喇的模樣截然不同。

▍金牛座

金牛座的喜歡非常務實，他們會開始對對方各種關心、也會盡力為對方解決煩惱，甚至開始送小禮物，因為對他們來說，最實際的行動才是愛的表現。

▍雙子座

雙子座本來就是鬼靈精怪的一個人，當他們喜歡對方時，就會用渾身解數來接近對方，除了撒嬌耍賴，還會講些曖昧的話，總而言之非常浪漫！

▍巨蟹座

巨蟹座當喜歡一個人時，就會24小時關心對方，他們的愛就像是褓母一樣，會無微不至的照顧對方。除此之外，他們也會打聽對方的喜好，記住有關對方的每件事情。

▍獅子座

獅子座當喜歡一個人時，巴不得讓全世界都先認識對方，雖然還未正式在一起，但他們早已經開始宣示主權，獅子座的佔有慾極強，任何人靠近對方都不行。

▍處女座

處女座面對喜歡的人時特別嘮叨，這並不是因為討厭對方，而是在乎的一種表現方式，若是不在意他們根本不想管，只有對對方有愛，才會這樣把對方當自己人管。

▍天秤座

天秤座當喜歡一個人時會像朋友一樣靠近對方，他們不敢直接表明心意，但卻會不斷用「朋友」的名義找對方聊天、約出門，而且一見到對方就會表現得非常緊張。

▍天蠍座

天蠍座當喜歡一個人時就只會對你好，尤其是他們佔有慾極強，只要對方身邊有其他人出現，他們就會追問到底，就怕一個不小心對方就被搶走了。

▍射手座

射手座當喜歡一個人時會顯得比較幼稚，他們的喜歡還停留在幼稚園階段，沒事就逗弄、欺負對方，好像不惹對方生氣就不夠過癮似的。

▍摩羯座

摩羯座面對喜歡的人特別淡定，雖然心裡早已小鹿亂撞，但他們依舊會對對方保持冷靜，唯一最大的不同就是，他們會默默守護在對方身邊！

▍水瓶座

水瓶座當喜歡一個人時，就會特別喜歡在對方面前表現，好像時刻都希望得到對方的關注似的。另外，發生任何事情時，無論誰對誰錯，他們都只會站在對方這邊，並且無條件支持！

▍雙魚座

雙魚座當喜歡一個人時就會變得超級黏人，也會毫不保留的耍任性，不一定是無理取鬧，有時候反而是可愛的一面，代表對方已經獲得他們的信任了。