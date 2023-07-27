諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼（Paul Krugman）在他的《紐約時報》專欄裡指出，中國很可能已經落入「中等收入陷阱」，但它未來的可能不會重蹈日本的覆轍，因為中國的情況會更糟。

克魯曼紐約時報的專欄中指出，上世紀90年代各種管理學理論與書籍都在談日本式管理的秘密，許多美國人都於日本的崛起非常著迷，而幾乎就同一時刻，日本的崛起轉變為經濟實力持續衰退。

如今，對全球競爭的擔憂焦點已經從日本轉移到了中國。克魯曼指出，中國已成為名副其實的經濟超級大國，若按購買力調整，中國的經濟規模已經超過了美國。但中國最近似乎步履蹣跚，許多人一直在問：「中國未來的道路是否會重蹈日本的覆轍？」他答道：「可能不會——中國的情況會更糟」。

克魯曼說，日本發生的情況根本不是很多人想像中的災難，雖然股市與房地產泡沫破裂導致經濟停滯，但「人口」才是日本衰落最重要的因素。雖然如此，日本的表現還不算太差，如果考慮人口因素，日本1994年以後出現顯著增長，人均實際收入增長了45%，更重要的是日本成功地避免了大規模失業或其他形式的大規模苦難。

在青年就業問題上，克魯曼指出，上世紀90年代，日本的青年失業率（15-24歲）確實有所上升，但這一上升趨勢後來得到了扭轉，青年就業在一定程度上是通過巨額赤字支出來維持的，這使得日本的債務急劇上升，但是日本青年就業指標仍一直高於美國。

因此，數十年來人們一直預測日本將爆發債務危機，但預測並未成為現實，實際上日本的經濟表現還相當不錯。這在如何保持繁榮和社會穩定的同時處理困難的人口結構，日本的做法可以當作榜樣。還有其他學者認為，日本社會有更強的活力，更有文化創造力，這也是重要因素。

至於中國是否會成為下一個日本？克魯曼認為，現在的中國和1990年的日本有一些明顯的相似之處，例如中國經濟極不平衡，消費需求過低，房地產泡沫嚴重、勞動人口減少。與1990年的日本不同的是，中國經濟在技術領域上的地位仍落後於全球前沿。

克魯曼說，中國可能已經陷入了「中等收入陷阱」，這是許多新興經濟體的共 困擾。中國走向經濟放緩的過程中能否複製日本的社會凝聚力，並在不造成大規模痛苦或社會不穩定的情況下管理低度增長，這在一個不穩定的中央集權體制下很難做到。特別要注意的是，中國的青年失業率已經比日本高得多，因此從經濟角度來說，中國不太可能成為下一個日本，情況可能會更糟。