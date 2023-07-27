八貫表示，第二季醫療、航太救生及軍工應用等產品線合計占比近5成，其中航太救生及軍工應用產品線營收比各為12.3％、9.7％，推升毛利率達33％，較去年同期與上季均大幅增加約5個百分點，第二季營業利益1.5億元，年增17.4％。

八貫預期，下半年航太救生及軍工應用產品線將保持穩健的成長力道，惟過去比重仍高的戶外與醫療產品線則仍處於調整階段，預期第三季出貨力道會低於去年同期，將持續努力第四季落實開發醫療及軍工新產品順利出貨。

八貫第二季營收雖較去年同期略減，但受惠高毛利的航太救生及軍工應用產品線占比明顯提高，達22％，單季毛利率來到歷史單季新高，稅後淨利也創單季新高。

八貫指出，第三季受到外出用露營睡墊和保冷袋仍面臨消費者需求低落影響，且醫療產品線仍在去化庫存，恐壓抑營收推進力道，將寄望第四季新產品推出帶動，營運蓄勢加速衝刺。17台智能高週波機台（成品組件）和第三台淋膜機（機能布料）預計延遲到年底前裝機試產，明年第一季挹注新動能。

八貫去年9月德國百萬碼防彈背心外罩訂單持續出貨到今年底；軍工新品「硬殼防護衣（hard shell cover）」已送樣客戶驗證中，若能得標，最快第四季開始出貨。今年軍工營收比可望從去年8.5％提高至逾10％，目標朝13％努力。