國產署表示，為協助受到杜蘇芮颱風災害影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市）主動採行三大措施。

一是提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

二是國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。

三是暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

此外，國產署表示，因應本土登革熱疫情日趨嚴峻，提醒國有土地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作；國產署也責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。