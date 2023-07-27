美國大學教授知識提醒，草莓不是漿果，我們吃的「果肉」不是果實，也許之前已經聽過番茄其實不是蔬菜，而是水果，或者也有人告訴過你香蕉是漿果。現在，而草莓外表看到的一點一點其實並不是種子。我們吃的香甜多汁的紅色果肉是「花托」（Receptacle）。我們在草莓外表看到的那些一點一點的東西其實才是果實。

Quick facts about strawberries!👀🍓



- A strawberry consists of many tiny individual fruits embedded in a fleshy receptacle. 😋



- The brownish or whitish specks, which are commonly considered seeds, are the true fruits, called achenes, and each of them surrounds a tiny seed.🧐 pic.twitter.com/wh18ccBUKL — Moonleaf Tea Shop (@moonleafteashop) January 26, 2021

據英國《每日鏡報》（Mirror）26日報導，草莓那個碩大的、紅色的、多汁的東西，人們一般認為是草莓的本體部分，實際上並不是果實。很特別的是，草莓本身實際上是「膨大的花托組織」。

據來自北卡羅來納州立大學（NC State）園藝科學副教授岡特（Chris Gunter）的說法，草莓的膨大花托組織其實是連接花朵和莖的部分。他在北卡羅來納州立大學的談話中解釋道：「當草莓花受粉時，會觸發花托組織的生長和變化。」

岡特表示水果的條件應該是花的子房在受粉時膨大並變成水果，而種子則在裡面。但是，當草莓花受粉時，果實並不會膨大。相反地，花中受精的子房會形成分開的小乾果，就是我們在草莓外表看到的東西。種子實際上位於這些黃黃的、一點一點的果實內部，每個果實內有一顆種子。