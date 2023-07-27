營邦27日有價證券達公布注意交易資訊標準，因此公告最新自結財務數字，5、6月合計營收14.53億元，年增102％、稅後淨利1.7億元，EPS為4.4元，較去年同期增加109％，並已超越首季EPS 3.75元水準。市場保守估計，營邦第二季將賺逾半個股本，下半年可望更上層樓。

由於近期科技巨頭積極跨入AI爭霸戰，推升AI伺服器應用爆發，營邦扮演重要機殼供應鏈角色，出貨動能強勁，今年上半年營收達34.06億元，年增63.95％。且根據公司自結獲利來看，毛利率料有顯著提升，法人研判為公司AI高階伺服器機殼出貨占比提升，產品組合優化所致。

據了解，營邦高儲存密度機箱已大量運用於國際知名雲端運算資料中心，AI運用和5G邊緣計算產品為公司重點開發項目，現階段已與其主要大廠合作。

另營邦長期以來與Intel、AMD等相關伺服器關鍵零組件廠商為密切夥伴關係，隨時掌握最新的技術，並配合研發新世代的伺服器等級的主機板及存儲伺服器。同時，為滿足不同產業中客戶在專業應用上對伺服器或儲存系統擴充需求，提供彈性且多樣化的擴充槽組合，針對不同產業應用，做出彈性化及客製化的專屬產品。