華南銀行表示，即日起自112年8月23日，民眾於全台屈臣氏實體門市出示「台灣Pay」條碼付款，單筆消費滿588元即享10%現金回饋，此外，更可搭配屈臣氏「健康美麗大賞」得獎商品任選兩件75折優惠活動及屈臣氏「會員獨享消費滿$800送$800電子折價券」活動，放大回饋、讓民眾享受雙倍超有感回饋！

屈臣氏身為藥妝通路龍頭，致力於推廣永續發展與綠色生活，以「屈臣氏永續計畫」理念，實行永續3R行動(Reduce、Reuse、Recycle)。目前全台擁有超過580家以上實體門市，提供民眾美妝、保健、生活等多樣商品，華南銀行期望，此次與屈臣氏合作，能夠提升民眾環保意識，打造綠色支付生態圈，讓民眾享受便利支付的同時，也能為環境保護盡一份力。

為擴大實現無現金願景，華南銀行再推出「相揪迺英專路夜市，台灣Pay享20%回饋」行銷活動，將普惠金融概念擴大延伸至民眾日常的商圈市場生活圈，自112年8月1起民眾至淡水英專路夜市商圈使用華南銀行台灣Pay消費，單筆消費不限金額可享20%現金回饋，最高能享新台幣600元現金回饋。