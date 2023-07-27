許多企業為了減少成本，往往會採取外包的方式處理許多科技服務，例如網站設計、APP 開發等等，多委由外部的軟體公司「代工」。永慶房產集團資訊企劃部協理呂學堯表示，雖然外包能夠減少成本，但是外包模式很難精準掌握產業Know-How、貼近客戶需求。當新科技問世、或是既有技術有新突破時，也很難第一時間嘗試應用，至於想要從企業內部產生科技創新的驅動力更是相當具有挑戰性。

為了突破上述缺點，提供消費者更好的科技服務和體驗，永慶房屋自行培養一支將近200多人的數位和資訊團隊，從房產科技服務的研究、開發、優化到上線，全都一手包辦。呂學堯表示，「所以一名在永慶裡服務的資訊團隊成員，他有機會從發現問題、提出解決方案、跨領域合作到上線、優化，所有科技創新的環節都能一次接觸。」這也讓永慶房屋在房產科技上一路領先，甚至致勝的關鍵。

呂學堯更指出，自行培養團隊，不僅僅在開發、整合、維運相關科技服務上能夠更靈活創新；還能透過一次次的經驗，累積重要的產業知識（Domain Know-How）。這些產業知識不僅僅是寶貴的公司資產，也是團隊不斷提升競爭力、創新力的重要泉源。「在實踐創新的道路上，可能需要不斷的試錯，但若是擁有相關的產業知識，可以少走很多冤枉路。對團隊成員來說，擁有這些產業知識，也能更好地判斷創新的方向，是不是民眾和市場所需要的；或是他們可能會面臨什麼問題，如何一一去解決。」

永慶的數位和資訊團隊成員，常常有機會進行跨領域的合作，讓創意更有機會化為現實。(圖/永慶房屋提供)

早在2000年網路時代，就已經投入房產科技創新的永慶房屋，不僅培育出豐富的房產科技人才庫，更已建置完整的房產科技生態系。「永慶的數位和資訊團隊，不只是建置營運房仲網站而已，團隊還打造聯賣系統，讓不同品牌的房仲經紀人能夠互相合作、交流物件和客戶，加速成交效率；也運用大數據分析，提供房屋精準配對和房價可能區間；甚至製作房市短期交易地圖，幫助消費者掌握房市炒作狀況。」呂學堯也指出，隨著5G、AI技術的普及，未來以虛擬實境方式進行賞屋、以擴增實境方式了解屋況相關資訊，都將化為可能。房產科技的觸角將有更多延伸面向。

為了打造下一個世代的房產科技服務，永慶房屋廣招不同科技領域的資通訊和數位人才，從程式開發、數據分析、雲端技術到數位行銷和介面設計，都有釋出相關職缺。呂學堯表示，科技不斷進步，房產科技也將迎來更多元的發展，發展潛力、商業價值都相當大。歡迎對房地產產業、房產科技有興趣的求職者，加入永慶的行列。