福斯第二季營業利益為56億歐元，低於市場預期。

福斯也在周四稍早宣布，入股中國的小鵬汽車7億美元。

在公布下調消息之後，周四早盤股價下跌3.6%。

福斯說，預計集團整體今年交車900萬至950萬輛之間，低於此前目標的約950輛。福斯並指出經濟的不確定。

然而今年的財務目標維持不變，集團將以調高售價和生產過程的效率化，來彌補銷量下滑的衝擊。

包括半導體等關鍵零件供應已經獲得改善，但是運輸和物流出現延遲，拖累上半年表現。

關於下半年，福斯說，預計下半年等待時間會縮短，需求維持穩定，訂單已達165萬輛。

在第二季，福斯集團在全球交車230萬輛，為年增18%。

「今年上半，我們取得了穩健的財務業績，並採取重大措施，提高競爭力。今年下半的重點是加強淨現金流」，集團財務長Arno Antlitz如此表示。

今年上半淨現金流為25億歐元(約380億美元)。預計全年淨現金流在60億至80億歐元之間，福斯說，已經採取措施，努力確保能達到該目標區間的低端。

第二季的淨現金流下跌71%，來到2.26億歐元。

在今年上半，集團的入門品牌部門，包括福斯汽車、Seat、Skoda、Cupra，其營益率來到5.5%。

相較之下，本周公布財報的賓士，其乘用車部門的營益率為13.5%，商務車為15.5%。

福斯集團的高級品牌部門，包括奧迪、藍寶堅尼、賓利等，營益率為10%。

福斯也表示，已經以1.25億歐元出脫了俄羅斯業務。