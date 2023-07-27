ChargEco與裕電(人車)電去年底合作標得新加坡政府公共電動汽車充電站標案，將在369個公共停車場提供電動汽車充電服務。ChargEco由騰越及YTL Power Seraya合資成立，去年底與Airetec及裕電組成聯盟，在新加坡公共停車場充電樁案為聯盟第一個合作案，已在當地建置了超過100個充電站。

由SMRT集團主席佘文民帶領騰越控股公司總裁陳建雄及ChargEco總經理陳康賢等一行本周三前往裕隆集團移動服務事業群總部參訪，由移動服務事業群總經理、裕電董事長林群盛及一級主管接待。裕電在充電示範站介紹充電站基礎設施採用的先進技術及系統整合營運，透過YES!來電APP引導電動車主便利查找、使用充電樁功能。

裕電以跨國技術顧問提供12年充電站整合營運豐沛經驗，參與充電站部署、安裝、營運及充電管理系統等技術諮詢，提供裕電在充電站軟體系統及營運實務上的經驗。裕電對應二輪、四輪及電動巴士等不同車種的充電需求，提供「在家充電、在外補電」的充電生活圈解決方案，累積包括台積電(2330)、Volvo、保時捷、現代、中華(2204)、中油等企業夥伴，今年目標達成4000支汽車充電樁的建置，並已著手充電漫遊平台整合，目標在解決電動車主尋找充電站的痛點，透過充電整合為智慧城市規畫建構電動車生態系。

裕電總經理鄭榮富指出，感謝ChargEco邀請加入聯盟，對充電站安裝、建置及營運等各層面充分交換經驗，順利協助達成標案預期進度及目標。