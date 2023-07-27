江宏傑和福原愛離婚2年，卻因家務糾紛鬧上法院，今（27日）江宏傑更在日本召開國際記者會，宣布日本法院判決勝訴結果，並喊話福原愛配合執行法院的裁決，對此，福原愛也委託台灣律師，發5點聲明回擊。

對於日媒報導江宏傑以「綁架」為題控訴，福原愛也強硬表示：「現在在日本和臺灣審理的都是家事案件，完全沒有綁架等刑事案件，根本不是事實。」並強調為了避免在公開場合發生爭執，福原愛也聽從法院指示，不要公開案件的內容。

此外，福原愛也透過台灣律師再度發聲明，5點回擊江宏傑，提到「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，並表示雙方律師窗口一直都有聯繫，「相關案件也都交由律師在互動，並無江宏傑所言完全無法有對接窗口。」

聲明也提到這次江宏傑召開記者會，「 完全違反臺灣法官在開庭時的諭示」，還說此舉不但是在製造高衝突、甚至是在刻意撕裂家庭關係，「我們基於保護這位爸爸在螢幕中的良好形象，所以一直都沒有進行正面的攻擊，請江宏傑也能成熟的面對離婚」。