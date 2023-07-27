暴雪娛樂宣布與烏克蘭裔的好萊塢女星Mila Kunis蜜拉庫妮絲合作，於大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》中，限時推出慈善寵物組合包，共同支持非政府組織 BlueCheck Ukraine。

「BlueCheck Ukraine」是由身為演員與行動家的 Liev Schreiber於2022年創辦的組織，旨在向烏克蘭非政府組織快速提供緊急財務資金，協助其他單位於烏俄戰爭前線提供生命救助與重要人道救援服務。「BlueCheck Ukraine」有鄰近烏克蘭地區的優勢並深度了解當地情勢，且有管道接觸需要援助的民眾，但他們也需要我們的支援。

即日起至8月30日止，玩家可以登入《魔獸世界》或前往 Battle.net商店以台幣600元購買特別版的烏克蘭寵物組合包，所有收益將捐給BlueCheck Ukraine，援助受戰爭影響的受害者。

這次的烏克蘭寵物組合包含兩個寵物，兩者皆有與烏克蘭國旗相同的配色：

《魔獸世界》烏克蘭寵物組合包中的寵物「晴天」身上的黃、藍兩顏色呼應烏克蘭國旗。（暴雪娛樂提供／古明弘台北傳真）

晴天：提供《魔獸世界》角色使用的黃金獵犬寵物。

《魔獸世界》烏克蘭寵物組合包中的寵物「弗勒奇」，提供《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版角色使用，手持一朵烏克蘭國花向日葵的魚人寶寶寵物。（暴雪娛樂提供／古明弘台北傳真）

弗勒奇： 提供《魔獸世界：巫妖王之怒》經典版角色使用，手持一朵烏克蘭國花向日葵的魚人寶寶寵物。

在烏克蘭寵物組合包的販售期間，玩家也能在 Battle.net 購買數位《魔獸世界》產品時，於結帳頁面中選擇捐款給BlueCheck Ukraine，提供給未購買寵物組合包但仍想支持此義舉的玩家一個額外選項。