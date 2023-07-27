由俄羅斯主導的俄羅斯-非洲高峰會(Africa-Russia summit)，於27日在聖彼得堡登場，規模空前的縮小，只有17位非洲國家元首出席，遠少於2019年的42位。克里姆林宮指責，這是西方國家的惡意抵制。

衛報(The Guardian)報導，俄烏戰爭以及退出聯合國糧食協議，將成為俄羅斯-非洲峰會的焦點，畢竟非洲各國遇到極端氣候，相當仰賴糧食進口。普丁希望這場峰會，能夠吸引尋求經濟救濟的非洲國家領導人支持，這是普丁討好非洲的成敗關鍵。

被問及出席人數較少的問題時，普丁的新聞秘書佩茲科夫(Dmitriy Peskov)表示：「這絕對是美國、法國和其他國家，通過他們的外交管道，進行公然、明目張膽的干涉，這些西方國家領導人對非洲施加壓力，阻止這些國家參與聖彼得堡會議。」

俄羅斯強調，未來部局在於亞洲和非洲，可以帶來龐大的的經濟機會。但是普丁在 2019 年，承諾在非洲的貿易額增加到每年400億美元，這一承諾完全沒有實現。俄羅斯的經濟實力與中國大陸等其他大國相比仍然相形見絀，並且如今還受到西方制裁。

柏林卡內基俄羅斯歐亞中心(Carnegie Russia Eurasia Center )學者，亞歷山德拉•普羅科彭科(Alexandra Prokopenko)表示，雖然俄羅斯動作積極，但是他們無法在峰會上取得外交突破。她說：「事實上，俄羅斯根本沒有針對非洲或者全球南方的戰略規劃。而且，由於他們退出黑海糧食協議，與非洲各國的互動氣氛還更糟。」

一些非洲領導人出席聖彼得堡會議，是面臨著巨大的國內壓力，因為他們擔心糧食價格上漲可能引起民間反彈，所以普遍對俄羅斯退出該協議相當不滿。

肯亞外交部長科里爾•辛奧伊 (Korir Sing'Oei) 在上星期的網路推文就表示：「俄羅斯退出黑海糧食倡議，使全球糧食價格出現波動，對非洲更是如此，尤其非洲之角已經受到乾旱的影響，更是經受不起這樣子的重擊。」

華盛頓智庫，戰略與國際研究中心(CSIS)高級研究員哈德森(Cameron Hudson)表示莫斯科可能會提出片面穀物價格，以減輕非洲領導人的壓力，並為俄羅斯滯銷的農產品尋找市場。普丁提出了一個方案，請卡達幫忙支付費用，把俄羅斯

哈德森表示，平心而論，俄羅斯在非洲確實有一些優勢，許多非洲國家在獨立過程期間，獲得前蘇聯的資助，他們因而將莫斯科視為「抵抗西方、反帝國主義」的後盾，儘管俄羅斯自己也有帝國主義侵略歷史。