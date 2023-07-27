知名大陸女星孫怡以電視劇《羋月傳》一炮而紅，去年無預警與男星董子健官宣離婚的她，近期屢傳出有了新歡，更甚之在6月底還被拍到與戀綜《怦然心動20歲》中的滕光正一起去看演唱會，由於滕光正在綜藝中與女嘉賓沛沛親手成功，使孫怡陷入「當第三者」的風波中。對此，滕光正於昨(26日)也發文回應了。

滕光正為出演戀愛綜藝節目《怦然心動20歲》第三季的嘉賓，並在節目中與素人女嘉賓沛沛牽手交往。誰料，近期他被目擊與孫怡兩人看周杰倫演唱會，還親密擁抱，因此遭疑「劈腿」，而孫怡也陷入「當第三者」，更甚之是「知三當三」的質疑聲浪中。

對此，雖然當時孫怡工作室火速發聲明澄清，表示該場演唱會是與5位朋友一同前往，且「孫怡是單身」，然而相關討論話題仍持續延燒。而滕光正也於昨日曬出長文回應，先是否認了相關傳聞，「我和節目裡的嘉賓始終都是朋友關係。」並解釋與孫怡是透過經紀人相識，而且在節目錄製完成後才認識。

另外，滕光正也回應傳聞中的疑點，直言：「與孫怡一起滑雪、玩劇本殺的男性都不是自己。」至於有關情侶帽的疑慮，他表示：「該品牌的帽子因為流行程度高，幾乎每個人都有，此外，兩人也並非同款式、同顏色。」最後，也於文中提及：「我的任何行為皆是本人所為，請別牽扯其他人。」呼籲網友們別因為他的行為去批評他人。