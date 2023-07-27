紙風車劇團重演作品《順風耳的新香爐》，舞台布景全部重新翻製。（李欣恬攝）

紙風車劇團劇組也特別到新港奉天宮帶回平安符要送給觀眾。（李欣恬攝）

《順風耳的新香爐》描述媽祖娘娘身旁的順風耳因不滿工作千年，卻沒有一座自己的香爐，因而離廟出走，想尋找自己的香爐。（李欣恬攝）

改編自台灣作家李潼作品《順風耳的新香爐》，紙風車劇團今年再翻新同名舞台劇，描述媽祖娘娘身旁的順風耳因不滿工作千年，卻沒有一座自己的香爐，因而離廟出走，尋找香爐，將於本周末在重新開幕的台北城市舞台登場。

紙風車文教基金會董事長小野表示，「這次的演出是很難得的緣分，2000年我也想改編李潼的《再見天人菊》，結果沒有改成，2004年他就走了，這次紙風車可以改編演出李潼的作品，算是完成了心中的遺憾。」

小野表示，劇中的順風耳想要找自己的香爐，就像是台灣人一樣，都想要有自己的一方天地，這齣戲很符合台灣，此外，全劇裡還有特別的吉祥物和觀眾互動，小野表示，「紙風車每一齣戲都會考量不同的年齡層，希望能照顧到小朋友觀眾。」

總編導李永豐表示，經過2020年紙風車倉庫的大火，所有舞台布景、道具化為烏有，這次可說是所有的舞台布景、道具都重新製作，使用台灣文學作品，李永豐也表示，這也是向作家李潼致敬的作品，「台灣的孩子不只有看來自西方元素的戲劇，也需要看台灣本土故事的作品。」

此外，劇組也特別到新港奉天宮帶回平安符要送給觀眾，李永豐表示，「這無關宗教，而是希望大家都能夠平安的一份心意。」

台北市藝文推廣處處長林信耀表示，在城市舞台40週年、劇場重新啟用之際，「在整修過後的新場地演出新香爐的戲，別具意義，同時也是吉利的象徵。」

為此，觀眾也會成為城市舞台重新開幕的首場嘉賓，7月28日首演場次將搭配城市舞台40周年開幕活動，在晚上6點半開始，於城市舞台的戶外空間，安排熱鬧的開場表演，歡迎大小朋友可以提前至台北城市舞台，和可愛的動物及造型人物拍照互動。演出將於7月28日至30日在台北城市舞台登場。