北屯重劃區最高身價的預售案出爐！其中，「雙橡園2925」以平均總價3900萬元成為14期之冠；「漢宇雲森SKYPARK ONE」以平均總價3853萬元居單元12之冠；11期「龍寶愛臻邸」、機捷特區「寶輝THE SPRINGS」分別以3507萬及2647萬元，拿下區域最高均總價！

所謂「千萬買宅億萬買鄰」，上述四大個案憑藉品牌力及產品遠超出市場的規劃，均總價紛創區域新高，受到市場的高度關注。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，高總價市場中，許多頂級客層對於均質性格外重視，部分社區坪數落差太大，甚至有部分個案1～4房都有規劃的產品，在第一關可能就會被刷掉，加上平均總價向來是象徵品牌及住宅硬實力的重要指標，區域最高均總個案，無論基地規模、品牌實力及住宅規劃，基本上都是區域天花板。

其中，位於單元12的「漢宇雲森SKYPARK ONE」，基地廣逾1,870坪，緊鄰萬坪南興公園與文中小預定地，全案以22％的超低建蔽率，打造樓高27樓層獨棟森林綠態御邸，相較於區域總價約在2,000～2,500萬元的定位，該案均總近4,000萬元，無論均總價、單價皆刷新單元12的行情天花板，全案銷售已過半。

此外，位於14期的「雙橡園2925」，為雙橡園開發首次跨足北台中，規劃區域唯一的SRC鋼骨建築及2,500坪的私有莊園。此外，社區將引進頂粵吉品餐飲團隊進駐、自建物業、提供一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策畫，打造「雙橡園式酒店御邸」，備受層峰人士青睞。

機捷特區的「寶輝THE SPRINGS」，基地面積廣達2,000多坪、三面臨路，打造高質感莊園綠生活，享有大片景觀綠地，泳池公設規劃成焦點，目前已累積218筆預售實登，均價52.6萬元，創下區域新高價。

位在11期823公園第一排的「龍寶愛臻邸」，則規劃兩棟24層超高層住宅大樓，採精裝修交屋，在2021年第三季推出約一周即完銷，總價2,800萬至4,300萬元，創下區域新高價，已購客戶大多是龍寶的粉絲。