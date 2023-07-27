桌球王子江宏傑與福原愛過去被外界視為「模範夫妻」，怎料，2021年爆出婚變，幾個月後宣布離婚，震驚社會大眾；離婚2年後雙方卻無法好聚好散，江宏傑今（27日）在律師陪同下赴日開記者會討公道，控訴福原愛失聯未履行法院判決。江宏傑親姊江恆亘昔日衰封「妖怪大姑」，稍早她也在IG發聲挺弟。

江宏傑今日在台灣時間下午2點於日本召開國際記者會，控訴福原愛失聯未履行法院判決，更形同做出綁架行徑，且日本法院已判決他勝訴，喊話前妻「尊重法院判決」；根據江宏傑律師透露，雙方從2022年7月碰面就沒有聯繫，直言「江先生真的很痛苦」。

江恆亘隔空替江宏傑打氣。（圖／摘自江恆亘IG）

而江宏傑在各種不得已情況下，起身赴日槓上福原愛，在記者會上眼眶泛紅、落下男兒淚，不僅台日網友從直播看了都心疼，連曾被網友冠上「妖怪大姑」難聽封號的江宏傑親姊江恆亘，也在IG限時動態隔空替弟弟打氣，貼出一張日落美景，寫下「my dear brother」，再加上3個加油符號。

江恆亘昔日因江宏傑親姊身分受到關注，凍齡美貌一度引起網友討論，還曾踏入演藝圈發展；但江恆亘過去為了挺江宏傑，被認為私下刁難弟媳，因此被冠上難聽封號「妖怪大姑」，讓她不堪輿論選擇淡出演藝圈。