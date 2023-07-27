兩岸開始恢復交流，近期傳出有學者赴對岸參加研討會時遭留置問話，對此，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，大陸過去做這種事情總有理由，是大陸自己的標準他不予置評，但會讓當事人認為欲加之罪何患無辭，且此時機對兩岸學術交流產生寒蟬效應，因為過去學者被問話的理由都沒有公布，而當事人也不願對外說明。這更對兩岸關係產生不利影響。

趙春山指出，尤其，當前台灣正面臨選舉，有些人會藉此大作文章來獲取政治利益，更會讓兩岸關係雪上加霜，令人感到憂心。趙春山也無奈說，雖然他自己往來兩岸間數十載從未遇過類似事情，但台灣像他這般長期追求兩岸合和平的溫和派人士，在台灣被罵中共代言人，到大陸卻又要面臨相關問話，實在是落得「豬八戒照鏡子，裡外不是人」下場。

另據知情人士稱指出，此次被問話的學者為前國安會諮委、淡江大學戰略所所長翁明賢，約3個半小時，屬於暫時留置問話的中度形式。而大陸的相關做法有三種程度，最嚴重是國安部門帶走徹夜留置的。最輕微則是約半小時內的加強查問當地聯絡人或邀請函及目的地等。