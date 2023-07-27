原先公告漂流木自由撿拾區域，遇颱風警報發布即取消，台東林管處呼籲民眾勿擅自撿取。（蕭嘉蕙攝）

杜蘇芮暴雨炸台東，南迴岸際驚見「黑龍」綿延數公里。（蕭嘉蕙攝）

受杜蘇芮颱風影響，台東地區昨夜風強雨驟，豪雨沖刷大量土石、枯立倒木入海，原本蔚藍一片的太平洋慘變灰泥色，南迴岸際更驚見漂流木形成的「黑龍」，一路綿延數公里。台東林管處表示，颱風警報期間取消自由撿拾區，呼籲民眾勿犯險。

中颱杜蘇芮暴風圈籠罩，中央氣象局發布豪雨特報，台東地區大雨如瀉，造成多處坍方落石、土石流及溪水暴漲，大量枯死木、風倒木和泥沙被滾滾山洪沖入海，在南迴沿海區域形成大片漂流木，遠遠望去猶如巨型「黑龍」，順著海流一路北漂，綿延數公里長，由於海上陸上颱風警報未解除，台東林管處呼籲民眾勿擅自撿拾漂流木。

台東林管處長吳昌祐表示，颱風期間海岸危險性高，呼籲民眾勿接近漂流木滯留處，且在未經公告期間私自取用漂流木，恐觸犯森林法，將依法處以罰金。

吳昌祐進一步說明，原開放漂流木自由撿拾區域，遇颱風警報發布即取消，待警報解除後，將會盡快啟動貴重木註記和集運，確認相關作業完成後，再行發佈漂流木自由撿拾公告。