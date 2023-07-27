受杜蘇芮颱風影響，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今（27日）休園，工作人員下午在確定各場域和設施都安全無虞之後，明日正常開園；童玩節「童玩原宇宙」活動在冬山河清水公園持續到8月13日，每日上午9時至晚上9時。