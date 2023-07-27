杜蘇芮影響宜蘭國際童玩節今休園 明日正常開園 18:132023/07/27 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 童玩節明日正常開園。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受杜蘇芮颱風影響，為確保遊客安全，宜蘭國際童玩藝術節今（27日）休園，工作人員下午在確定各場域和設施都安全無虞之後，明日正常開園；童玩節「童玩原宇宙」活動在冬山河清水公園持續到8月13日，每日上午9時至晚上9時。 宜蘭國際童玩節今下午5時預警性休園 受杜蘇芮颱風影響 花東兩縣今取消萬安46號演習 杜蘇芮來襲高雄旗津風箏節喊卡 這4處也休園 #宜蘭 #颱風影響 #國際 #童玩節 #休園 也許您會感興趣 推薦閱讀 父親節獻好料 乾杯集團和牛刈包、海味釜飯奢華上桌 18:122023/07/27 生活 杜蘇芮雨勢驚人 花蓮東大門夜市暫停營業 16:452023/07/26 生活 受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28 17:442023/07/26 生活 台灣之光！ 金大建築系老師李俊凱榮獲芬蘭國際設計大獎 15:202023/07/27 生活 國際重型機車展登場 南港分局長帶隊宣導青春專案 13:302023/07/27 社會 跟颱風假說掰！ 宜蘭明正常上班、上課 童玩節休園1天 22:252023/07/26 生活 美眾院通過台灣國際團結法案 邱臣遠：應實際與美協商後續事宜 22:212023/07/26 政治 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 《產業》施振榮攜手2機構 培育半導體產業國際人才 15:482023/07/26 財經 AIT與中市府互動頻繁 藍營肯定：讓台中提升國際能見度 15:152023/07/27 政治 南投國際曲棍球賽開幕 5國16隊不畏颱風竹山開打 13:462023/07/27 生活 杜蘇芮來襲！海巡署赴宜蘭熱門沙灘勸離57人 違者恐罰25萬元 23:022023/07/26 生活 《國際產業》今年記憶體 ASM斷言「四個字」 11:182023/07/26 財經 施政滿意度多2金獎！林姿妙：榮耀歸於同仁與宜蘭縣民 13:362023/07/26 政治 宜蘭沒颱風假「童玩節卻休園」 縣府回應了 23:122023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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