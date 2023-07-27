台北市北投分局暑假期間，每星期五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛及聯合環保稽查大隊執行排氣管噪音車攔查勤務，迄今約三個禮拜已查報351件。（圖／警方提供）

台北市北投分局暑假期間，每星期五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛及聯合環保稽查大隊執行排氣管噪音車攔查勤務，迄今約三個禮拜已查報351件。（圖／警方提供）

台北市北投分局為維護北投區夜間安寧之生活環境，於112年7月1日至8月31日暑假期間，每星期五、六連續2日晚間凌晨，加強陽明山區防制危險駕駛及聯合環保稽查大隊執行排氣管噪音車攔查勤務，迄今約三個禮拜已查報351件。

北投警分局於112年上半年已查報疑似改裝排氣管、噪音車輛382件，更於暑期防制危險駕車專案期間，迄今約三個禮拜已查報351件，將持續聯合台北市環境保護局、台北市區監理所，共同打擊改裝及噪音車輛，並配合巡邏、移動測速、酒測攔查等各項勤務，防止並遏阻危險駕車情事發生。

北投警分局亦提醒所有車主，勿任意改裝車輛或拆除消音器製造噪音，依「噪音管制法」第28條規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；任意變更車輛排氣管、消音器行為，將觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，可處車輛所有人900元以上1800元以下罰鍰。另呼籲駕駛於夜間時段行經民宅區時，應持同理心，確實減速並留意引擎聲是否會影響他人，一同建立舒適安寧環境。