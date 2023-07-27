擅於開發和牛美味的乾杯集團，旗下老乾杯、KANPAI CLASSIC於父親節、七夕前夕以「傳統新玩意」與「奢華海味」兩項概念推多樣新菜，不僅將北京烤鴨、刈包、鰻魚米糕等傳統美食結合日澳和牛蹦出新滋味，更為炎夏推3款超奢華海味經典釜飯，同時也將於8月3日至22日推出豪華和牛節慶大餐，讓民眾團聚更添質感。

繼推出和牛煎餃、和牛春捲等傳統創意美味，此次老乾杯以風靡國際的「北京烤鴨」經典料理，結合高等級日本和牛，打造出「北京烤鴨風味和牛捲」，承襲北京烤鴨在餅皮抹上甜麵醬的傳統作法，搭配以特製蒜泥烤肉醬調味、烤至表面微焦上色的日本和牛，豐腴的脂香與鹹香，加入清爽的蔥白段，黃瓜條增添爽脆口感，層層滋味蹦出新穎的創意美味。

老乾杯限定「北京烤鴨風味和牛捲」以北京烤鴨結合高等級日本和牛，售價1180元＋10％服務費。（乾杯集團提供／朱世凱台北傳真）

KANPAI CLASSIC將台式刈包結合澳洲和牛，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥等相當有層次，180元／個，服務費另計。（乾杯集團提供／朱世凱台北傳真）

KANPAI CLASSIC限定新菜則以有「台式漢堡」之稱、台灣代表性傳統小吃「刈包」結合稀有的MBS8-9等級Robbins Island澳洲和牛，開發出「澳洲和牛刈包」，以蠔油、清酒、蜂蜜等食材燉煮出軟嫩口感的和牛叉燒，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥、香菜、核桃，並將蒸好的餅皮上塗抹顆粒花生醬與酸瓜番茄松露醬，取代傳統花生粉，使得風味更加有層次，也提升了台式刈包的細緻度。

KANPAI CLASSIC限定「和牛寶盒」堆疊生和牛、海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦，售價580元＋10％服務費。（乾杯集團提供／朱世凱台北傳真）

「黃金海膽釜飯」以北海道七星米烹煮出的釜飯，鋪上滿滿日本赤海膽，展現醇厚鮮甜海味，售價1980至5880元＋10％服務費。（乾杯集團提供／朱世凱台北傳真）

除了傳統新滋味，老乾杯與KANPAI CLASSIC經典釜飯推出三款奢華海味，特別主打鋪滿一整盒日本赤海膽的「黃金海膽釜飯」，獨有的金黃色澤與滑潤口感、在品嚐醇厚鮮甜的極致海味中，還散發著法國艾許奶油與干貝柱的陣陣香氣，不僅可豪氣享用大海孕育出的鮮美，亦可加入蔥花、米果、海苔絲與山葵，製成清香的茶漬飯。另有日台美味結合、清爽韻味的「逸品烏魚子釜飯」與品嚐粒粒鮮甜飽滿的「特盛鮭魚卵釜飯」。

同時，擁有眾多生牛肉料理為強項的KANPAI CLASSIC推出十分吸睛的「和牛寶盒」，以和牛生牛肉搭配海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦，堆疊出如一顆顆五彩鑽石般的視覺，一上桌就令人驚呼料理可如此美艷，可單吃、搭配奶油烤吐司或林屋海苔3種吃法，賞心悅目又具有食趣；一次可品嚐8種頂級食材風味的「和牛握壽司盛盒(8貫)」人氣料理，也特別改版將甜糯口感的紋甲花枝與以昆布醃漬、帶有清香海味的天使紅蝦加入其中，可品嚐到職人手切的薄片和牛分別搭配義大利魚子醬、台灣產烏魚子、炙燒星鰻、紋甲花枝、鹿兒島青甘魚、西班牙5J品牌伊比利豬、昆布醃漬紅蝦、車海老，共8款鮮美滋味的握壽司組合。

老乾杯與KANPAI CLASSIC於8月3日至22日獻上「父親節＆七夕雙人套餐」，售價4560元＋10％服務費，分別精選自家人氣菜色與新品打造豪華和牛饗宴，老乾杯集結限定熟成冷藏牛舌、鮭魚松葉蟹和牛壽司、日本和牛牛排、和牛春捲、本日和牛姿切、紛雪燒等佳餚，能一次品嚐到8種和牛美味；KANPAI CLASSIC則可同時享受到Robbins Island澳洲和牛燒肉與生牛肉料理，像是北海道海膽紅蝦和牛手捲、搭配3種佐料的本日和牛三種盛合，以及和牛刈包、紋甲花枝握壽司與逸品烏魚子釜飯3款新品也都能嚐得到。