有些人天生比較單純，總是把人想得太好，因此容易成為被騙的對象。《搜狐網》近日分享3個沒有心機的星座，他們做事不喜歡在背後耍陰招，雖然個性善良，深受朋友喜愛，但卻容易變成有心人士利用的目標。

▎巨蟹座

巨蟹座個性善良、有同情心，經常為人著想，討厭爾虞我詐，遇到問題時就是直接解決，不會在別人背後捅刀，所以深受朋友喜歡，交友相當廣泛，但有時因太善良而成為弱點，若是遇到城府深的人，他們就容易被欺負，建議巨蟹座要留點心眼，防人之心不可無。

▎天秤座

天秤座相當感性，不管對誰都容易心軟，待人總是溫柔又真誠，遇到問題時，寧願自己受委屈，也不忍心傷害別人，個性又很正直，若看到有人遇到不公平的事情，大多會選擇拔刀相助，不會在人背後耍陰招，有什麼想法都直接說出來，沒有城府所以容易被騙。

▎雙魚座

雙魚座天真浪漫，個性善良又單純，就像長不大的孩子，別人說什麼他們都相信，做事時不善於耍陰招，不喜歡背後偷偷來的感覺，但有些心機重的人就會利用這一點欺騙他們，尤其是身邊重要的人，雙魚座每次都會選擇相信對方，就算之後發現被騙了，下一次依舊會上當。