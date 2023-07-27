日本傑尼斯新銳男團Travis Japan來台，27日出席台北世貿一館舉辦的「2023漫畫博覽會」，首次登台演出的他們，除了擔任開幕記者會特別嘉賓與大會吉祥物共同演出最新歌曲〈Candy Kiss〉外，也在隨後舉辦的「ATC Special Stage」見面會與200名歌迷相見歡。

在見面會時，隊長宮近海斗向大家說道：「大家吃了很多美食，也有在台北的街頭逛了一下，有機會能看台北的街景真的很開心！」松田元太也提到吃了松露炒飯，至於台灣小吃界大魔王臭豆腐，川島如惠留也說：「臭豆腐是個非常見仁見智的食物，昨天自己跟七五三掛龍也有挑戰品嚐，覺得這個飲食文化能保留下來十分感動。」表示非常喜歡。

今現場不僅是Travis Japan在台灣的處女秀，也是7月3日發行全新數位單曲《Candy Kiss》的海外首演，整齊劃一的精湛舞技讓現場歌迷瘋狂，他們也透露相當期待有機會能來台灣舉辦演唱會。不過場內精彩場外竟也發生意外插曲，現場有許多一大早就來排隊的粉絲，甚至有日本追來台灣的粉絲，昨晚就徹夜佔位守候，但因為大家搶看偶像心急，在排隊時爆發台日粉絲間的推擠衝突，險變為全武行。