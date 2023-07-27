2024總統大選，國民黨不斷傳出黨內紛爭，媒體人羅旺哲今(27日)表示，國民黨這次真的做得太難看，即使黨內有雜音也應該好好團結，4年前前高雄市長韓國瑜參選時，也有雜音，但韓國瑜只用「愛與包容」4個字，腰彎到不能再低，謙虛面對、一一化解，希望侯辦也可以做到這種程度。

藍營總統大選頻傳砲火，總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰繼先前批評不分區立委鄭麗文「膿包」後，近日又說看不起立委參選人羅智強在安全選區搞把戲，侯辦發言人黃子哲也與立委參選人徐巧芯因參加民眾黨節目、主持郭台銘活動等事情隔空交火。

媒體人羅旺哲今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，千不該萬不該就是對黨內開炮，何況鄭麗文、羅智強、徐巧芯等人都是戰將型人物，現在是嫌粉絲太多、票太多嗎?

羅旺哲也說，黨內應該要坐下來好好談，大家期待的是全代會上韓國瑜一來大家和樂融融的氣氛，結果團結沒兩天就把刀砍向羅智強這些人，「國民黨是不是腦袋燒壞了？還是輸太久，輸到不知道怎麼贏？」

羅旺哲表示，很多支持者看了也都霧煞煞，本來要下架民進黨，看到全代會團結都準備說服朋友支持侯友宜，結果回頭一看金溥聰卻把刀砍向自己人，還都是明星級的民代，到底是發什麼瘋？支持者一看國民黨都亂成這樣子，沒把票投給柯文哲就不錯了，還說要下架民進黨。

羅旺哲直言，國民黨這次真的做得太難看，即便黨內有不同雜音，好好團結就好，回顧四年前韓國瑜在選舉時，黨內也有雜音，但韓國瑜只用4個字就解決，「愛與包容」，面對爭議時韓的腰都彎到不能再低，謙虛面對、一一化解，希望侯辦也能做到這種程度，畢竟現在情況對國民黨來說相當不利，腰挺的越直、架子擺的越大，別人也不會想站在一起，候選人一定是最小，腰彎的最低，有意見就坐下來好好談。