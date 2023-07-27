中颱「杜蘇芮」主要影響南台灣，台電今日表示，由於颱風仍在台灣西南方，核三廠已依照標準颱風運轉方案預備完畢，一旦風速達到12級以上，核三就會降載至原容量的30％(減少7成)，公司已備妥各項電源調度方案，確保夜尖峰備轉率達10％以上。
但颱風期間，太陽光電電量會因氣候減少，對此台電指出，同時尖峰負載也會比平時少約200萬瓩。將採調度方式因應各種情勢，包括水力、抽蓄、燃煤等機組等。預估今天日、夜尖峰備轉容量率皆能達10％以上，供電無虞。
離颱風最近的核三廠，已根據電廠運轉規範之「颱風期間運轉方案」，事先採取相關預防性措施，並將視實際風力狀況適度進行降載運轉。
依核電廠安全規範，當風速到達12級（32.7m／s），核三必須於三小時內降載至30％(供電少約130萬瓩)；當風速超過15級(46.2m／s)，就必須降載至20％(供電少約150萬瓩)。
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