據央行統計，6月票據交換張數達480.6萬張，月減22.44％，票據交換金額也降至1兆685億元，月減12.18％。存款不足退票張數同步下降至3,743張，占票據交換張數的比率為0.08％，存款不足退票金額28.3億元，占票據交換金額之比率為0.26％。

央行官員指出，6月退票金額減少，除工作天數及月底峰日減少影響，當月大戶退票企業戶及個人戶均掛零，也是使金額下降主因。以7月來看，營業日21天與6月相同，月底峰日也為1天，預計7月退票情形應會與6月約持平。

6月公司戶退票張數占全體退票張數的比重，較5月增加2.64個百分點，6月公司戶退票金額占全體退票金額的比重，較5月增加5.49個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

前六個月合計退票金額為177.1億元，則較去年同期166.68億元上升6.25％。由於交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，前六月合計有7個月底峰日，退票金額也相對小幅上揚。

觀察近一年退票金額，去年多維持在低檔水準，單月多在30億元上下，今年1月回升至35.08億元，但2月下降至20.91億元，刷新歷史新低，3月起隨工作日回歸正常，已回升至33.89億元，5月更上升至36.2億元的近1年半新高水準，6月則再度降回28.3億元水準。

銀行資金調度主管認為，今年疫情對企業影響已大幅減少，加上今年景氣成長主要由內需帶動，國內消費維持熱絡，個人與企業償債能力已顯著轉強，預估今年退票金額應不至於大幅攀高，預料7月之後退票金額仍將回到低水位。