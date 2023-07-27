嘉義市消防局第二消防分隊廳舍去年動工興建。（嘉義市政府消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市消防人員目前是「勤一休一」輪班制，為配合中央推行新勤休制度，未來實施「勤一休二」新制，將增加104名消防人員，自2024年起分8年逐年編列預算擴編，嘉義市政府已核定此擴編案，送考試院銓敘部核備。

嘉義市政府消防局表示，司法院釋字第785號維護健康權，該局配合「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」逐年調降工時的規定，以2031年每月服勤時數、超時服勤時數上限規範為基準，提出擴編104名消防人員方案，未來擴編完成後，目前292名消防員將增至396人。

嘉市府消防局長蘇耀星指出，消防局2013年曾擴編72人，嘉義市成為6都以外唯一全面實施「勤一休一」的縣市，消防公安評比也名列前茅；此次擴編104人將自2024年起分8年逐年增加人力，並編列預算讓消防人員領滿超勤加班費上限1萬9000元；這2次擴編人員都獲得黃敏惠市長全力支持。

此外，因應湖子內發展快速，消防安全需求大增，去年4月已動工興建嘉義市消防局第二分隊廳舍，目前工程進度達68.5％，預計今年底完工。

第二消防分隊廳舍總樓地板面積為551.8坪，鋼筋混凝土構造，地上4樓，可容納13輛救災車輛及30名消防人員備勤，且有女性消防員專用空間。