王瞳劇中流產，陳仙梅衝上去頻道歉。（民視提供）

王瞳在民視《市井豪門》中挺著育幼院當義工，沒想到被裝滿熱食的推車朝肚子撞個正著，導致胎中寶寶流產，劇中的她悲痛欲絕，也讓收視衝到近期新高，平均收視3.95，不少觀眾紛紛留言盛讚「王瞳演技真的超好，把失去孩子的那種撕心裂肺的痛都演出來」、「看劉家姊妹哭會跟著流淚」、「求編劇手下留情別再虐惠婷了」。

王瞳劇中經歷孩子流產，她表示，在病床上聽到噩耗時，對自己沒有保護好小孩的自責，撕心裂肺的心痛怪罪，突然陳仙梅衝上前頻頻道歉，那一刻好像把情緒堆疊到最高，所以她就大喊「妳走開妳這個殺人兇手」。她說雖然演哭戲很累，但這場戲很過癮也很感動，尤其劇中爸爸尹昭德跟姊姊蘇晏霈，都是她哭戲的開關，抬頭看他們的眼神就可以不自覺落淚，陷入角色的情緒裡。

王瞳這場戲笑比哭更讓人難過。（民視提供）

得知觀眾反應熱烈讓她很感動，她說這次自己也放膽做了另一種的嘗試，她說高晶晶（張家瑋飾）跑來病房嗆聲，她必須要不為所動，甚至要笑出來，她在演出上就放膽去做，還改變了笑聲，沒想到意外吸睛，很多人討論那個笑聲，也很多人喜歡硬起來的劉惠婷，她說這也是角色的轉淚點，接下來惠婷一定會更有勇氣面對其他困難。